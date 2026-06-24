 Caltagirone, rapina ad un panificio ma durante la fuga si schiantano
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Rapinano un panificio, durante la fuga si schiantano contro un palo

carabinieri arresto Caltagirone
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L'accusa è rapina aggravata in concorso, porto e detenzione di armi e resistenza a pubblico ufficiale
NEL CATANESE
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CALTAGIRONE (CATANIA) – Tre banditi, di 19, 25 e 52 anni, che, armati di pistola, poi risultata giocattolo, hanno assalito un panificio di Caltagirone, sono stati arrestati da carabinieri, dopo un inseguimento in auto conclusosi quando la loro vettura si è schiantata contro un palo.

I tre, dopo le cure in ospedale, sono stati condotti in carcere per rapina aggravata in concorso, porto e detenzione di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Il 52enne è stato denunciato anche per evasione perché era sottoposto agli arresti domiciliari. 

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