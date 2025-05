Rapinarono 110 mila euro a un vigilante, due arresti a Palermo

Sono un 34enne e un 31enne

PALERMO – La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere, del gip di Palermo, nei confronti di due palermitani di 34 e 31 anni. Sono accusati di rapina pluriaggravata, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi da sparo.

Il 29 giugno 2023 un commando rapinò una guardia giurata che stava trasportando plichi dalla sede di una società all’Ufficio Postale di via Alcide de Gasperi. I rapinatori portarono via 110 mila euro e l’arma in dotazione al vigilante. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti di polizia, coordinati dalla procura, sarebbero riusciti a risalire agli autori che sono stati arrestati.