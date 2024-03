Il ladro ha spaccato il finestrino dell'auto e portato via un super bottino

Una donna di 62 anni, nella serata di ieri giovedì 29 febbraio, è stata rapinata ai Parioli nel cuore di Roma. La donna, una manager di Bulgari, era ferma in macchina in via Armando Spadini, poco distante da Villa Borghese, quando è stata vittima di un vero e proprio blitz.

Furto da 50 mila euro alla manager Bulgari

Un uomo, con il volto coperto dal casco integrale, ha spaccato il finestrino dal lato di guida con il calcio di una pistola e poi, minacciando la manager con l’arma, si è fatto consegnare due bracciali e un orologio di Bulgari per un valore complessivo di 50 mila euro.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Villa Glori, allertati da alcuni testimoni. Il bandito è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori non escludono che il colpo fosse stato pianificato studiando le abitudini della donna, che quasi certamente è stata seguita. Per questo motivo i poliziotti stanno acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza sia del luogo della rapina, sia lungo il tragitto seguito dalla donna prima di subire il colpo.