Razzi dal Libano su Israele, sirene d’allarme a Tel Aviv

Nella notte intercettati droni e missili dal Libano in tutto il Nord del Paese

TEL AVIV – Sirene di allarme hanno suonato al centro di Tel Aviv, dove sono state udite anche delle esplosioni. Nella notte intercettati droni e missili dal Libano in tutto il nord di Israele. Ieri, un attacco israeliano ha colpito l’ospedale universitario di Beirut Rafik Hariri, il più grande del Libano. Tra le vittime, anche un bambino.

Israele annuncia nuovi raid nelle prossime ore, sostenendo di avere distrutto circa il 70% dell’arsenale missilistico degli Hezbollah. Pressing degli Stati Uniti per il cessate il fuoco a Gaza e in Libano. Il segretario di Stato Blinken vede Netanyahu e viaggia in Giordania nell’ambito di un tour nella regione. L’Egitto propone un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi.