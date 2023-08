Rdc, Anci Sicilia chiede un incontro alla Regione

Il commento di Amenta e Alvano sul Reddito di cittadinanza

Sulla gestione della nuova fase relativa al Reddito di cittadinanza, l’Anci Sicilia chiede un incontro urgente alla Regione per valutare misure temporanee di sostegno. “I servizi sociali dei comuni – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – in queste ore stanno lavorando con personale limitato nel tentativo di far fronte alle tante richieste provenienti dai cittadini per avviare le prese in carico che consentiranno la riattivazione del reddito fino al 31 dicembre”.

“Appare chiaro a tutti – continuano Amenta e Alvano – che in Sicilia, per coloro che non potranno essere presi in carico, le prospettive occupazionali sono limitate ed emergono anche i problemi organizzativi legati alle attività dei Centri per l’impiego”.

“Al malessere che emerge da tale situazione – conclude il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – occorre dare risposte concrete e per questo chiediamo alla Regione siciliana, anche attraverso un confronto con l’assessore regionale della Famiglia, Nuccia Albano, e i dipartimenti competenti, di mettere in atto provvedimenti temporanei destinati ad accompagnare in questa fase, e per i previsti percorsi formativi , coloro che non possono essere presi in carico dai servizi sociali”.

“Bisogna assolutamente evitare reazioni incontrollate che mettano a repentaglio l’ incolumità degli amministratori locali e dei dipendenti degli enti, come avvenuto poche ore fa nel comune di Terrasini”, concludono Amenta e Alvano.