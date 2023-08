Re Borbone Volley, quinto arrivo: ingaggiato lo schiacciatore Di Salvo

Nell'ultima stagione ha giocato nelle file del Don Orione

PALERMO – Continua l’opera di rafforzamento della Re Borbone Palermo in vista della prossima stagione che vedrà la formazione biancoverde del riconfermato tecnico Nicola Ferro militare ancora una volta nel campionato di Serie B di volley maschile.

Dopo gli ingaggi del libero Marco De Santis, due stagioni in A-3 a Palmi, del palleggiatore Marco Pedrinelli, proveniente da Cantù (Serie C) e campione europeo under 17 in azzurro, e dei centrali Luca Testagrossa (che ha vinto pochi mesi fa il campionato di B a Sarroch, in Sardegna) e Giulio Raneli, ex del Partinico sempre tra i cadetti, il presidente Giorgio Locanto ha perfezionato l’arrivo dell’esperto schiacciatore Andrea Di Salvo. Il giocatore palermitano, classe 1991, 192 centimetri di statura, ha giocato l’ultima stagione in C nelle file del Don Orione, dopo avere vestito le maglie di Pozzallo, Palmi, Cerignola e Partinico in B.

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte della Re Borbone – afferma Di Salvo –.Tornare a giocare in un campionato nazionale, affrontarlo in un fantastico palazzetto come il Palaoreto e vestire per la prima volta la maglia del Palermo, la mia città natale, mi riempie d’orgoglio e mi emoziona. Non vedo l’ora di cominciare”.

Andrea Di Salvo, sulla cui notevole forza esplosiva confida molto la società, rappresenta il quinto arrivo in un mercato che la Re Borbone Palermo ha affrontato nel segno del rinnovamento, essendo partiti – per motivi diversi – l’ala Nicola Atria, i centrali Giovanni Blanco (ex capitano) e M’hamed Banauas, il palleggiatore Renato Galia, l’opposto Giuseppe Brucia e il libero Marco Sutera. Nella prima parte della stagione sarà assente per motivi di studio anche il centrale Gianluigi Simanella, che rientrerà a febbraio.

Questa la lista dei riconfermati: Gabriele Donato (libero), Giuseppe Ferro (ala), Riccardo Giordano (palleggiatore), Fabian Gruessner (opposto), Marco Lombardo (ala), Richard Opoku (centrale), Andrea Simanella (centrale).

“Riteniamo di avere ricompattato il roster – dice il presidente Giorgio Locanto – e di avere allestito una squadra di buon livello per puntare ad nuovo campionato di vertice dopo il terzo posto dell’ultima stagione. Il nostro mercato dovrebbe essere chiuso, ma la società resta vigile e se si dovesse presentare un’opportunità non si farà trovare impreparata”.

La Re Borbone Palermo si radunerà il 28 agosto e il giorno dopo inizierà la preparazione al Palaoreto. Il campionato di Serie B scatterà l’8 ottobre e vedrà il sestetto di Nicola Ferrò debuttare in trasferta sul campo del Raffaele Lamezia.