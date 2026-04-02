Reale Group per il sesto anno è un Great Place to Work

MILANO (ITALPRESS) – Reale Group chiude il 2025 con buoni risultati anche sul fronte del clima interno. In Spagna, come si legge in una nota, Reale Seguros conquista il primo posto nella propria categoria (aziende con oltre 1.000 dipendenti) nel ranking Best Workplaces España 2026, risultando la migliore grande azienda in cui lavorare nel Paese. In Italia, quasi 8 dipendenti su 10 definiscono Reale Group “un eccellente luogo di lavoro”, con un Trust Index al 69%, in crescita rispetto all’anno precedente e superiore alla media del settore.

I numeri spagnoli parlano chiaro: l’85% delle persone di Reale Seguros definisce l’azienda “un eccellente posto di lavoro”, con un Trust Index al 79%, stabile per il terzo anno consecutivo.

Sul fronte italiano, oltre al Trust Index in crescita, emergono segnali concreti di coinvolgimento: l’82% dei dipendenti ha partecipato alla survey, l’84% si dichiara orgoglioso di lavorare nel Gruppo e l’86% afferma di essersi sentito accolto fin dal primo giorno. Stessa percentuale per chi riconosce la presenza di benefit rilevanti – da strumenti di welfare a iniziative per la conciliazione vita-lavoro.

In Reale Mutua, l’Improvement Index sale al 66%. Questo indicatore misura la percezione che le opinioni raccolte vengano effettivamente usate per cambiare le cose – interventi sull’organizzazione del lavoro, maggiore chiarezza nei ruoli, iniziative per il benessere. “E’ la conferma della concreta capacità di ascolto dell’azienda e la differenza tra una survey che si archivia e una che produce risultati visibili grazie ad azioni tangibili e piani di lavoro realizzati”, continua la nota.

Anche il tema dell’inclusione continua a migliorare, con un indice Diversity, Equity & Inclusion al 65%, superiore alla media del settore, e con segnali di riduzione delle differenze tra diversi gruppi di dipendenti. Va anche ricordato che dal 2020 Reale Group mantiene la certificazione Great Place to Work, “utilizzandola non solo come riconoscimento, ma come strumento di lavoro per individuare aree di miglioramento e intervenire in modo concreto”.

Anche nel contesto spagnolo emergono gli stessi elementi che caratterizzano la proposta di valore di Reale Group: politiche di conciliazione e flessibilità, attenzione al benessere, clima di fiducia, qualità delle relazioni e uno stile di leadership basato su autonomia e responsabilità. In particolare, le persone di Reale Seguros “valorizzano la flessibilità del lavoro ibrido, la possibilità di conciliare esigenze personali e professionali e un ambiente inclusivo in cui sentirsi sè stessi, coerente con i valori e lo stile di leadership del Gruppo”.

“Nel settore assicurativo, la qualità del capitale umano è una leva competitiva tanto quanto la solidità finanziaria – commenta Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Group -. I risultati di quest’anno dimostrano che quando l’ascolto diventa strutturato e continuo, si traduce in scelte organizzative più efficaci, maggiore coerenza interna e, in ultima analisi, migliore capacità di esecuzione. E’ su questo equilibrio tra cultura, governance e performance che stiamo costruendo il futuro di Reale Group”.

– foto ufficio stampa Reale Group –

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