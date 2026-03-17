Referendum, Lima (Pd): “Mille fuori sede rappresentanti di lista in Sicilia”

PALERMO – “Sono già più di 1000 le persone fuori sede in Sicilia che si sono registrate come rappresentanti di lista tramite il Partito democratico”, lo rende noto Sergio Lima, responsabile Organizzazione del Partito democratico siciliano, a proposito della tornata referendaria del 22 e 23 marzo.
“Un numero che conferma la necessità impellente di affrontare il tema di chi non può recarsi alle urne nei giorni delle votazioni, perché non vive nel comune in cui ha la residenza”.
“È un risultato straordinario – prosegue l’esponente Dem – per cui vanno ringraziate le articolazioni territoriali del partito democratico in Sicilia. La possibilità di registrarsi per il voto fuori sede sarà operativa fino a tutto mercoledì 18 marzo”.
Per registrarsi con questa modalità, rende noto Lima, è necessario, oltre ad avere con se la tessera elettorale, inviare una mail all’indirizzo organizzazione@partitodemocraticosicilia.it, oppure compilare il form nazionale tramite il link https://partitodemocratico.it/referendum-rappresentanti-lista/