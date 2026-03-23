Referendum, in Sicilia il ‘No’ vince più che in Italia: dati e reazioni

Il responso delle urne in tutte le provincie

PALERMO – Referendum, in Sicilia il No stravince conquistando circa 5 punti percentuali in più rispetto al resto d’Italia. Quando mancano i dati delle ultimissime sezioni, il verdetto delle urne sembra chiaro: se in Italia il No si attesta intorno al 54%, in Sicilia supera, addirittura, il 60%, sfiorando il 61%, con un boom a Palermo.

E il Sì, rispetto al dato nazionale (46%), non riesce a superare il 40%.

Referendum, i dati definitivi

A Palermo il No registra un vero e proprio boom, con il 68,93%, mentre il Sì registra appena il 31,07%.

Rilevante anche il dato catanese, con un No al 63,47% e il Sì ‘fermo’ al 36,53%. Non va meglio a Ragusa, dove il No si colloca sempre sopra la media nazionale, con il 63,35%, mentre il Sì conquista il 36,65% e soprattutto a Siracusa, con il No al 65,23% e il Sì al 34,77%.

A Enna il No al 65,63% e il Sì al 34,37%.

A Caltanissetta i dati definitivi danno il No al 57,84% e il Sì al 42,16. E ancora, Trapani, il No conquista il 59,39% e il Sì il 40,61%, un dato simile al comune di Messina, con il No al 58,85% e il Sì al 41,15%.

Agrigento segue il trend, con un leggero calo del No (56.84%) e il Sì al 43,16%.

La Diretta di LiveSicilia.

Il fronte del No: “Avviso di sfratto a Schifani”

“I nettissimi numeri siciliani – afferma Nuccio Di Paola, coordinatore siciliano del M5s – bocciano non soltanto una pessima riforma, ma anche il governo Schifani, incapace, improduttivo, inutile e dannoso. Da qui parte il conto alla rovescia per lo sfratto di Schifani e dei partiti che lo sostengono”. Il referendum ricompatta il ‘Campo largo’, almeno sul fronte dell’analisi post-voto. E dell’attacco al governo siciliano di centrodestra.

Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, rincara la dose, puntando sul responso delle urne: “Questo non può che essere un dato prettamente politico più che tecnico. La dimostrazione plastica di come il popolo siciliano senza voto organizzato possa ribaltare tutte quelle dinamiche polito-clientelari che solitamente ci sono durante le elezioni amministrative e regionali. Se fossi nella maggioranza di Schifani mi farei due domande e non esiterei ad ammettere la sconfitta meditando le dimissioni, i siciliani sono stanchi ed oggi hanno dimostrato di essere pronti al cambiamento”.

Non ha dubbi il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo: “È il frutto di una grande mobilitazione che ci ha visto in prima linea, pancia terra, con oltre 100 appuntamenti in ogni angolo della Sicilia. Ma soprattutto questo è un avviso di sfratto a Renato Schifani, al suo governo e al centrodestra. Sono stati travolti da scandali di ogni tipo, in particolare quelli giudiziari e speravano nell’impunità, stravolgendo la Costituzione per colpire la magistratura. Gli è andata male, anzi malissimo”.

Alfio Mannino, segretario della Cgil Sicilia, è convinto che “il segnale che viene dal referendum e dalla vittoria del no” sia chiaro: “Questo è un voto che parla anche al futuro della Sicilia – dice Mannino – e alla possibilità reale di cambiamento ed è un segnale anche al governo della Regione che sul fronte della lotta alla corruzione, al malaffare e alla mafia non si è speso.

Il centrodestra si lecca le ferite

“Siamo delusi: questo referendum rappresenta un’occasione persa per modernizzare la giustizia e avviare l’Italia verso una nuova stagione di riforme, un passaggio che difficilmente si ripresenterà nel breve periodo – dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento europeo, commentando l’esito del referendum sulla giustizia -. Il popolo è sovrano e ne rispettiamo pienamente la volontà. Allo stesso tempo, chi ha responsabilità politiche deve saper leggere questo risultato e farne tesoro per il futuro”.

“Proprio in Sicilia, poi – riflette Falcone – la sconfitta del Sì assume proporzioni ancora più rilevanti rispetto ad altre regioni, pare si superi addirittura l’Emilia-Romagna in termini percentuali. È un segnale da non sottovalutare, un forte campanello d’allarme per il centrodestra nel suo complesso e, per quanto ci riguarda, in particolare per la tenuta di Forza Italia. Le nostre roccaforti vanno difese con impegno e vicinanza alla gente, non considerate per acquisite“, conclude Falcone.