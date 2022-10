Reggio Emilia, auto contro una casa: morta una 22enne e tre bambini

L'uomo che era alla guida trasportato in condizioni gravissime in ospedale

REGGIO EMILIA – Tragico incidente stradale ieri sera sulla via Emilia, nel Reggiano: un’auto è finita contro una casa abbandonata e nello schianto sono morti una 22enne e tre bambini di 2, 10 e 12 anni; gravemente ferito l’uomo che guidava.

L’auto della famiglia è uscita di strada sulla statale via Emilia, in località Villa Gaida, finendo con lo schiantarsi contro una casa disabitata. L’uomo, che era alla guida della vettura, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Reggio Emilia. La via Emilia è stata chiusa per consentire ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.