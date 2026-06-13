L'annuncio del leader di Sud chiama Nord

PALERMO – “Se non vi è ancora chiaro, è arrivato il momento di indossare la maglietta di Sud chiama Nord. Adesso avete la possibilità di candidarvi nelle nostre liste, ma voglio essere molto chiaro: non ci sarà spazio per candidature dell’ultimo secondo. Non ci interessano e non ci servono. Chi crede nel progetto deve dimostrarlo fin da subito con impegno, presenza e condivisione di un percorso politico che parte oggi e guarda alle prossime elezioni regionali”.

Lo afferma il leader di SnN, Cateno De Luca, annunciando l’avvio ufficiale della fase di raccolta delle candidature per la costruzione delle liste che sosterranno il progetto “De Luca sindaco di Sicilia”.

Cateno De Luca: “Si parte con le candidature”

“Stiamo costruendo – aggiunge – una squadra e non una sommatoria di candidati. Per questo motivo apriamo una fase di selezione trasparente e partecipata, rivolta a chi vuole contribuire concretamente al cambiamento della Sicilia. Non siamo interessati ai professionisti del salto sul carro del vincitore o a chi si presenta soltanto quando vede avvicinarsi le elezioni”.

“Stiamo già lavorando – prosegue De Luca – a un programma di governo autonomista (una Sicilia libera dalla schiavitù romana), civico (una Sicilia al di sopra dei partiti) e progressista (una Sicilia che rompa con la conservazione stagnante e abbia le carte in regola per essere protagonista). Vogliamo costruire una proposta credibile, fondata sull’esperienza amministrativa e sulla capacità di governare i territori, coinvolgendo donne e uomini pronti a mettersi in gioco per la Sicilia. Il percorso entrerà nel vivo il prossimo 18 luglio a Palermo, quando Sud chiama Nord presenterà il ‘Governo di Liberazione’ nel corso di una manifestazione in programma alle ore 10.00 al Teatro Politeama. Noi – conclude De Luca – stiamo lavorando con metodo, programmando ogni passaggio e costruendo una classe dirigente all’altezza delle responsabilità che ci attendono”.

Per presentare la propria candidatura è possibile compilare l’apposito modulo disponibile sul sito di Sud chiama Nord.