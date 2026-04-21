 Regione, a marzo pagati 19 milioni per persone con disabilità
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Regione, a marzo impiegati 19 milioni per persone con disabilità gravissima

persone con disabilità gravissime
La somma coprirà anche il budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti
SANITÀ
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PALERMO – L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di marzo 2026.

La somma, è spiegato in una nota, coprirà anche il budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

Nel dettaglio, l’assessorato ha impegnato la somma di 19.499.098 euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”.

Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione mensile del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a marzo 2026 risultano oltre 15 mila.

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