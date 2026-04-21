Regione, a marzo impiegati 19 milioni per persone con disabilità gravissima

PALERMO – L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di marzo 2026.
La somma, è spiegato in una nota, coprirà anche il budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.
Nel dettaglio, l’assessorato ha impegnato la somma di 19.499.098 euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”.
Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione mensile del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a marzo 2026 risultano oltre 15 mila.