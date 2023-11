La Regione pulisce i fiumi della Sicilia: si parte da Ribera

La legge “SalvaMare” mette a disposizione 850 mila euro

PALERMO – La Regione pulisce i fiumi della Sicilia. Iniziano, infatti, le iniziative per salvaguardare il mare dall’aggressione delle plastiche e di altri materiali inquinanti. Si tratta di progetti finalizzati a eliminare i rifiuti che dai fiumi si riversano in mare.

Finanziamento di oltre 850 mila euro

Gli interventi rientrano tra quelli previsti dalla legge 17 maggio 2022, n. 60, la cosiddetta “SalvaMare”, che assegna fondi per realizzare opere nei corsi d’acqua, mirate a individuare e rimuovere i rifiuti galleggianti. La legge mette a disposizione della Sicilia un finanziamento di oltre 850 mila euro, su base triennale.

Si parte dal fiume Platani

Il primo progetto dell’accordo con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, condotto in via sperimentale, è quello che l’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana realizzerà con il Comune di Ribera, in qualità soggetto attuatore, e riguarderà la foce del fiume Platani all’interno dell’omonima Riserva naturale orientata.

L’iniziativa proposta dal Comune sarà poi replicata altrove, soprattutto in aree del territorio regionale di particolare pregio, come quelle attraversate da corsi d’acqua ricadenti all’interno di riserve naturali orientate, riserve naturali speciali, zone speciali di conservazione o siti d’interesse comunitario.