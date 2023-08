Regione, cambio al vertice del Turismo: decide la Giunta

Avvicendamento all'orizzonte tra due dirigenti

PALERMO – Il dirigente regionale Antonio Cono Catrini – che attualmente guida il dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo – potrebbe trovare un’altra collocazione all’interno della pianta organica della macchina amministrativa regionale.

Cono Catrini potrebbe lasciare

Cono Catrini, dirigente di seconda fascia, era stato trasferito dal dipartimento dell’Economia e si era insediato poco prima della nomina di Elvira Amata alla guida dell’assessorato, quando ancora assessore era il collega, ora ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato.

In pole position Antinoro

Tra i possibili sostituti di Cono Catrini, ci sarebbe Maria Concetta Antinoro, attualmente alla direzione dell’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea. Per la sostituzione, in ogni caso, servirà il via libera della giunta regionale che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.