Regione, stanziati 5 milioni per la strada Corleone-San Cipirello

Aricò: un passo verso la riqualificazione di una strada fondamentale per il territorio

PALERMO – Sono stati stanziati cinque milioni di euro per l’avvio della messa in sicurezza e della riqualificazione della strada provinciale 4 “Corleone – San Cipirello”: è stato pubblicato ieri il decreto di finanziamento del primo lotto di interventi sull’arteria viaria che collega i due comuni del Palermitano.

Il provvedimento, firmato dal dirigente generale del dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità, dà attuazione al progetto approvato dalla giunta lo scorso aprile, su proposta dell’assessore Alessandro Aricò, con risorse stanziate nell’ambito del Programma operativo complementare (Poc) Sicilia 2014-2020 – Asse 3.

“Con questo decreto – dice Aricò – compiamo un ulteriore passo verso la riqualificazione di una strada fondamentale per il territorio. Questa strada rappresenta un collegamento strategico per le comunità locali e necessita da tempo di interventi strutturali capaci di garantire maggiore sicurezza e migliori condizioni di percorribilità. Il lavoro portato avanti in sinergia con gli uffici regionali e con la Città metropolitana di Palermo consente oggi di trasformare le risorse programmate in un intervento concreto a servizio dei cittadini”.