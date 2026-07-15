"Ricorrenza che attraversa i secoli e continua a unire la nostra comunità"

Nel giorno conclusivo del 402° Festino di Santa Rosalia, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha rivolto un messaggio di auguri ai palermitani, ai siciliani e ai numerosi fedeli che hanno preso parte alle celebrazioni dedicate alla Patrona del capoluogo. Il governatore ha sottolineato il valore che il Festino continua ad avere non solo sul piano religioso, ma anche come momento di identità collettiva capace di riunire la comunità attorno a valori condivisi.

Il messaggio del presidente della Regione

Schifani ha evidenziato come la ricorrenza dedicata a Santa Rosalia rappresenti un appuntamento profondamente radicato nella storia di Palermo e dell’intera Sicilia. Nel suo messaggio, il governatore ha richiamato anche il significato sociale della celebrazione, sottolineando come il Festino rappresenti un’occasione per riscoprire valori quali la solidarietà, la fiducia reciproca e l’attaccamento alla propria terra.

Festino Santa Rosalia, l’augurio di Schifani

“Nel giorno conclusivo del Festino di Santa Rosalia, rivolgo il mio più sincero augurio a tutti i palermitani, ai siciliani e ai tanti fedeli che oggi concludono un intenso cammino di fede e devozione”, queste le parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Questa ricorrenza rinnova il legame profondo tra Palermo e la sua Patrona, simbolo di speranza, protezione e rinascita – ha affermato il governatore – È un patrimonio di spiritualità e di identità che attraversa i secoli e continua a unire la nostra comunità nei valori della solidarietà, della fiducia e dell’amore per la propria terra”. “Che Santa Rosalia continui a vegliare su Palermo e sull’intera Sicilia, donando pace, salute e serenità alle nostre famiglie”, l’augurio di Schifani.

IL RACCONTO DEL 402° FESTINO DI SANTA ROSALIA – FOTO/VIDEO