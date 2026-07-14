 Festino di Santa Rosalia 2026, le immagini da Palermo - VIDEO
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LA DIRETTA DEL FESTINO, IL VIDEO. Le tappe e gli eventi della serata

Festino di Santa Rosalia 2026
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Il Festino in diretta. Gli striscioni di Addiopizzo
PALERMO
di
1 min di lettura

LA DIRETTA TESTUALE

Segui con LiveSicilia.it il Festino 2026.

21.18. Una grande folla attende lungo il percorso.

21.15. Ecco il percorso del carro.

Palazzo dei Normanni: l’apertura videomapping e spettacolo
Cattedrale: la Peste, la Fede e il Rito attorno alla statua della Santuzza
Quattro Canti: il dialogo, il carro e il grido Viva Palermo e Santa Rosalia
Porta Felice: lo spettacolo di droni.
Foro Italico: i giochi di fuoco.

20.45. Prime anticipazioni. Sul Cassaro, ci sono gli striscioni di Addiopizzo.

La Santuzza 2026
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