 Schifani: "Le parole del figlio di Riina sono gravissime"
Schifani: “Le parole del figlio di Riina sono gravissime”

Cosa ha detto il presidente della Regione
l'intervento
PALERMO – “Le dichiarazioni del figlio di Totò Riina sono gravissime e offensive non solo nei confronti della memoria di Giovanni Falcone e delle vittime della mafia, ma anche verso tutti i siciliani che ogni giorno lottano per affermare la legalità. Non accetto che si provi a riscrivere la storia con falsità indegne: Falcone è stato ucciso perché era il simbolo della lotta alla mafia, punto”.

Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Schifani: “La Sicilia non dimentica”

“La Sicilia – prosegue – non dimentica e non permetterà mai che si tenti di minimizzare la responsabilità di chi ha seminato morte e terrore nella nostra terra. La nostra comunità continuerà a trarre forza dall’esempio di Falcone, Borsellino e di tutti gli eroi caduti per la giustizia, respingendo con fermezza chi tenta di infangarne la memoria”.

