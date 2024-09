“Mai perso fiducia nella giustizia”, le parole di Gennuso dopo l’assoluzione

Schifani: "Vittoria della verità"

PALERMO – “Orgoglioso di lottare contro i poteri mafiosi che mi hanno trascinato in questa vicenda”: così Riccardo Gennuso, parlamentare regionale di Forza Italia, commenta la sentenza con cui è uscito assolto da un processo per estorsione.

Le parole di Riccardo Gennuso

“Sono un uomo delle istituzioni e in questi lunghi nove anni non ho mai perso la fiducia nella magistratura – dice Gennuso – sono stato assolto perchè il fatto non sussiste: adesso tutte le mie energie per la nostra Sicilia.”

“Mi hanno denunciato sette giorni dopo l’arresto delle persone che noi avevamo denunciato per la richiesta di pizzo – continua Gennuso – sono contento che i magistrati abbiano letto i documenti che abbiamo portato”.

Gennuso ricorda la sua mancata elezione a vice presidente della commissione antimafia: “Ho ricevuto attacchi dopo essere stato votato come vice presidente della commissione antimafia ed io in quell’occasione ho preferito mettermi da parte. Adesso sono ancora più orgoglioso di essere al fianco del mio presidente Schifani per migliorare la Sicilia”.

Schifani: “Fiducia nel sistema giudiziario”

Sulla sentenza di assoluzione arriva anche il commento del presidente della Regione Renato Schifani: “”L’assoluzione del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso rappresenta un’importante vittoria della verità e della giustizia, restituendo dignità e serenità a lui e alla sua famiglia, dopo anni di accuse che si sono rivelate infondate”.

“La decisione del tribunale di Palermo – continua Schifani – non solo riporta tranquillità nella vita personale e pubblica dell’onorevole Gennuso, e tra gli altri anche del padre Giuseppe pure lui assolto, ma rappresenta anche una riaffermazione della fiducia nel sistema giudiziario, che ha saputo fare chiarezza e rendere giustizia in una vicenda così complessa”.