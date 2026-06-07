Riccardo morto nell’incidente stradale a Messina, i messaggi di cordoglio

Il quindicenne era appassionato di canto, soprattutto del rap

MESSINA – La tragica notizia della morte del 15enne Riccardo Coglitore ha sconvolto Messina e chi lo conosceva. Il giovane è morto in un incidente stradale la scorsa sera in uno scontro tra il suo ciclomotore e un auto, lungo la strada che collega la via Degli Agrumi con la via Guardia, a Messina.

Chi era Riccardo

Riccardo era uno studente innamorato del canto, soprattutto del rap. La moto era stato il regalo per la promozione, l’aveva da poco più di una settimana.

Riccardo Coglitore, 15 anni, frequentava la 1E dell’istituto superiore “Verona Trento”. Era il suo primo anno, ma si era ambientato benissimo, tanto da rompere il ghiaccio e decidere di salire subito sul palco del “Verona Trento’s got Talent”, il format in cui tanti allievi della scuola, alla fine dell’anno, si cimentano in ciò che sanno fare meglio e lui si esibì cantando.

In tanti, tra amici e semplici conoscenti, ricordano Riccardo con i messaggi sui social. Tra loro anche l’Istituto Verona-Trento di Messina che Riccardo frequentava.

“Riccardo ragazzo vivace e coinvolgente”

“Ieri una terribile notizia ha affranto i nostri cuori. Ci sono studenti che attraversano la scuola in punta di piedi e altri che la riempiono della loro presenza. Riccardo – si legge nel messaggio scritto dall’Istituto Verona-Trento di Messina nel ricordare la tragica scomparsa del 15enne morto ieri sera – apparteneva a questa seconda categoria. Vivace, coinvolgente, solare, entrava nella classe 1 E portando con sé energia, entusiasmo e una contagiosa voglia di raccontarsi e condividere ciò che gli accadeva, i suoi pensieri, i suoi sogni, le sue passioni. Con lui era impossibile restare estranei. Raccontava del suo sogno di avere una moto, un desiderio inseguito con ostinazione e infine realizzato. Raccontava della musica, che amava profondamente e dell’emozione di esibirsi al Talent della scuola, dove aveva saputo mostrare la sua voglia di mettersi in gioco”.

“Riccardo era pieno di vita, sempre in movimento, sempre proiettato verso ciò che amava. Era impossibile non accorgersi della sua presenza, così come oggi è impossibile non avvertire il vuoto della sua assenza. Il dolore che attraversa la nostra comunità scolastica è immenso. Alla sua famiglia giunga il nostro abbraccio commosso e sincero. Ciao Riccardo, anche se il tempo che ti è stato concesso è stato troppo breve, il ricordo che lasci sarà molto più grande del tempo stesso. L’intera comunità del Verona Trento si stringe al dolore della famiglia del nostro giovane alunno”.

“Riccardo ti vorremo sempre bene, ti porteremo sempre e per sempre nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai! Tutta l’Accademia On Stage si stringe alla famiglia Coglitore”, si legge nel messaggio social diffuso dall’Accademia On Stage che Riccardo frequentava.