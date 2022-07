Riccione, due giovani attraversano i binari e muoiono sotto il treno

Una quarantina i treni coinvolti dai disagi tra ritardi, cancellazioni totali o parziali.

ROMA – Due ragazze sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione diretto verso Milano. È successo intorno alle 7.

Sono in corso gli accertamenti, ‘stiamo lavorando per identificare le due giovani’, ha spiegato il questore di Rimini. ‘Le ho viste, ho urlato. Una non mi sembrava in sè’, ha riferito un testimone.

La circolazione dei treni è ripresa regolarmente verso le 12,30.

