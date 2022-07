Riceve per errore 330 volte il suo stipendio: si dimette e fugge

L'incredibile storia di un dipendente di un'azienda alimentare

La storia ha dell’incredibile ma sarebbe successa davvero. Un dipendente di una fabbrica alimentare in Cile avrebbe ricevuto dalla sua azienda uno stipendio 330 volte superiore a quanto dovuto. Ma anzichè restituirli l’uomo ha preso i soldi, si è dimesso dal posto di lavoro e adesso è irreperibile.

Il dipendente è un assistente alla spedizione dell’azienda Consorcio Industrial de Alimentos, azienda tra le più grandi produttrici di carne e salumi del Cile. Ha ricevuto lo scorso mese ben quasi 170 mila euro di stipendio, invece dei soliti 500 euro. La notizia è stata riportata dal quotidiano cileno “Diario Financiero”.

Il dipendente in un primo momento ha avvisato il suo manager di riferimento dell’errore. Il responsabile amministrativo ha segnalato la vicenda all’ufficio delle risorse umane che ha chiesto al dipendente di restituire il denaro in più percepito recandosi in banca.

Ma l’impiegato che inizialmente ha accettato di dare seguito alla richiesta dell’azienda si è tenuto i soldi, ha dato le dimissioni con una lettera del suo legale e poi è sparito. Da allora non si hanno più notizie