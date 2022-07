Rifiuti a fuoco nel Palermitano: ore di lavoro per i vigili del fuoco

Giovedì è previsto un incontro in prefettura per risolvere il problema

CARINI (PA) – Emergenza rifiuti nel palermitano, dove ci sono interi comuni invasi dalla spazzatura indifferenziata che non può essere conferita in discarica perché gli impianti sono saturi. E la scorsa notte a Carini decine sono stati i roghi di spazzatura.

Una gruppo di ragazzi, come segnalato alle squadre di soccorso, fino alle quattro di notte ha incendiato i cumuli di immondizia che si trovano in strada ormai da giorni. Ieri il sindaco Giovì Monteleone aveva lanciato l’allarme. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dei roghi soprattutto in centro, nelle vie Ondes, Baiata, via Nazionale, via Tevere.

Per giovedì è previsto un incontro in prefettura per cercare di risolvere questa nuova crisi che riguarda anche Bagheria. In questi giorni l’Asp ha Carini ha dichiarato l’emergenza sanitaria.