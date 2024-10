Trasporta amianto in una discarica abusiva, denunciato un 45enne

Sequestrata l'area piena di rifiuti

CATANIA – Rifiuti abusivi a Catania: un 45enne è stato denunciato dal reparto Ambientale della polizia municipale per aver trasportato e scaricato illecitamente rifiuti di amianto sul bordo stradale in contrada Passo Cavaliere, nei pressi della zona industriale.

Rifiuti abusivi a Catania: il sequestro

Fermato in prossimità della discarica abusiva alla guida di un furgone, l’uomo non ha riferito il luogo e il nome del produttore dei rifiuti, per i quali non ha fornito documenti di trasporto. Il mezzo di trasporto è stato sequestrato e preso in custodia da una ditta autorizzata, ed è disposizione dell’autorità giudiziaria.

All’uomo è stata anche comminata una sanzione di 3.200 euro per il trasporto dei rifiuti senza il relativo formulario identificativo. L’area di contrada Passo Cavaliere colma di sacchi con l’etichetta “Contiene Amianto” e fibrolana in amianto riversata nel terreno sterrato, è stata sequestrata per accertamenti di polizia giudiziaria.