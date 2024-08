Catania, lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti: multe per 44 mila euro

Nel mese di luglio sono state fatte 133 contravvenzioni

CATANIA – Ancora lotta all’abbandono irregolare di rifiuti da parte del Comune di Catania. In una nota, l’amministrazione afferma che “è stato un mese di luglio particolarmente prolifico per il reparto Ambientale della Polizia Locale”, comunicando che in trenta giorni sono stati fatti 133 verbali per abbandono incontrollato di rifiuti.

In più, prosegue la nota dell’amministrazione, la Polizia locale ha inviato quattro informative di reato alla Procura della Repubblica e ha realizzato il sequestro di un terreno privato adibito a discarica abusiva e diversi mezzi.

Abbandono di rifiuti a Catania: le sanzioni

Durante l’azione operativa disposta dall’1 al 31 luglio sono stati elevati 68 verbali con le telecamere della videosorveglianza e 65 contestati nell’immediatezza della violazione, con sanzioni di 333 euro per ciascuna contravvenzione e un totale di 44.289 euro.

I verbali rilevati con la video sorveglianza si riferiscono prevalentemente alla zona Sud della città, dove molti hanno ancora l’abitudine di depositare i rifiuti senza alcuna regola. Nel mirino delle contestazioni immediate degli agenti della Polizia Locale, invece, soprattutto la zona del lotto centro per deposito di rifiuto in maniera non conforme alle regole della differenziata.

Decine di verbali di contravvenzione elevati anche agli operatori commerciali, ai quali sono stati anche notificati provvedimenti di possibile interdizione dell’attività per 5 giorni, se trovati recidivi.