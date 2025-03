Catania, pugno di ferro contro l’abbandono dei rifiuti: multe

Denunciate anche sei persone

CATANIA – Prosegue l’azione di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti a Catania. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in diverse zone della città, tra cui Via della Regione, Medaglie d’Oro, Mario Rapisardi, Via Rasà, Via Castaldi, Via Pacini, Via Oberdan, Piazza Sciuti, Piazza Carlo Alberto, Via A. Di Sangiuliano e Piazza Turi Ferro.

Nel corso delle operazioni sono stati sanzionati 105 trasgressori ai sensi dell’ordinanza sindacale 27 del 2023. Le multe ammontano a 333 euro ciascuna. Sei persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti.

Motocarro sequestrato e automobilista multato

In Corso dei Mille, un motocarro con due persone a bordo è stato sorpreso mentre abbandonava apparecchiature elettriche e rifiuti edili. Il conducente non aveva la patente, il veicolo era privo di assicurazione e revisione, e la targa era contraffatta. In Via Naumachia, un uomo ha abbandonato infissi da una motoape senza targa ma è stato rintracciato e sanzionato per 6.500 euro.

Di una settimana fa la denuncia per la situazione grave dei rifiuti a Catania nel primo municipio.