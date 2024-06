Rifiuti, Lombardo (ScN): “Crisi nata per l’inadeguatezza del governo”

"Responsabili Schifani e Di Mauro, chiedano scusa ai siciliani"

CATANIA – “Questa situazione critica mette in luce l’inadeguatezza della gestione dei rifiuti da parte del governo regionale. Il presidente Schifani e l’assessore Di Mauro devono assumersi la responsabilità di questa crisi e chiedere scusa ai siciliani”. Lo afferma il deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo sulla chiusura dell’impianto Tmb di contrada Coda volpe.

“Devono inoltre tornare al punto di partenza e riaprire l’impianto di Lentini della Sicula Trasporti, chiuso il 10 giugno subito dopo la chiusura dei seggi per le elezioni europee”. Lo afferma il deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo sulla chiusura dell’impianto Tmb di contrada Coda volpe.

“Questa emergenza – aggiunge – poteva essere evitata. Invece, stiamo affrontando quattro giorni di disaggio dei rifiuti, e ancora non è stata emanata l’ordinanza necessaria per gestire la crisi e che al momento potrebbe essere unica soluzione. Se il governo avesse affrontato per tempo gli aspetti autorizzativi, ci saremmo risparmiati questo disastro”.

“Un ulteriore problema – osserva il deputato di Sud chiama Nord all’Ars – è rappresentato dalla città di Catania, che assorbe il 50% della capacità del Tmb di Lentini, senza avere ancora un sistema di raccolta differenziata adeguato per una città metropolitana”.

“Domani in aula – annuncia Lombardo – chiederemo conto al governo di questa ennesima emergenza che fa apparire la Sicilia come la regione delle emergenze croniche, piuttosto che come un’isola d’accoglienza turistica”.