Rifiuti pericolosi lungo le strade: intervento delle Guardie Eps

Gli ultimi due casi, solo in ordine di tempo, segnalati tra Catania e Misterbianco.

CATANIA. Si va dalla bretella della strada Provinciale SP 701, ovvero la strada adiacente al cimitero degli inglesi a quella adiacente il muro di recinzione della sede Anas di via Basilicata a Misterbianco.

In entrambi i casi, da segnalare i grossi quantitativi di eternit e altri similari di residui di materiale edile, e altri rifiuti di ogni genere.

Cumuli e cumuli di diversi metri cubi materiale speciale e pericoloso. Si tratta di numerosi siti sparsi per la provincia e che vedono in prima linea l’impegno della Guardie Venatorie Ittiche Ambientali e Antincendio in servizio presso l’E.P.S.- Ente Produttori Selvaggina della Sezione di Catania.

Una denuncia puntuale che al momento rischia di rimanere un appello inascoltato: sono diverse, infatti, le bombe ecologiche pronte ad esplodere i troppi siti della provincia etnea.