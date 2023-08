Rimini, ordina un kebab il dipendente gli chiede lo scontrino e scoppia la rissa

Durante la colluttazione un uomo è stato ferito con un coltello ed è stato trasportato in ospedale

Un semplice scontrino ha provocato una rissa con tanto di ferite da arma da taglio e sei denunce. Il tutto è accaduto in viale Regina Margherita, a Rimini. Scena della è un negozio di kebab della zona.

Un giovane, come riporta la stampa locale, si è presentato al banco del locale per fare la sua ordinazione, ma il dipendente gli avrebbe chiesto di passare prima dalla cassa per fare lo scontrino. A quel punto, è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto altri dipendenti.

In quattro sarebbero intervenuti nella scazzottata a difesa del lavoratore che aveva chiesto al cliente di munirsi prima lo scontrino. Durante la rissa è spuntata fuori un’arma da taglio con la quale uno dei dipendenti è stato ferito al fianco. Secondo le forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un coltello da cucina, non ritrovato sulla scena della rissa.

I sei protagonisti della scazzottata sono stati denunciati dopo l’intervento della polizia, il dipendente è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini ma non rischierebbe la vita.