Continuano le fibrillazioni

PALERMO – Nuove fibrillazioni nella maggioranza che sostiene il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Questa volta tocca alla Democrazia cristiana che, proprio quando sembrava chiusa la vicenda del rimpasto con l’avvicendamento tra Andrea Mineo e Pietro Alongi, alza la voce.

“Stupore per l’intesa raggiunta sul rimpasto”

Ai centristi non sono andate giù le dinamiche con le quali si è giunti al cambio in Giunta, né alcune dichiarazioni degli alleati. “Leggo con stupore e anche con il sorriso le notizie di stampa, mai smentite, che parlano di un accordo che sarebbe stato raggiunto tra il sindaco ed una forza politica della maggioranza sulle cosiddette compensazioni – dice il capogruppo Dc in consiglio comunale Domenico Bonanno -. La nostra storia e il nostro modo di vedere la politica ci fanno credere che le coalizioni siano sempre un’opportunità e non un male necessario e, per questo, abbiamo sempre creduto nella collegialità che impone la condivisione dei meriti e la suddivisione degli impegni e delle responsabilità”.

“Qualcuno dimentica gli alleati”

Bonanno poi prosegue: “A tratti, a dire il vero sempre più frequenti nelle ultime settimane, mi sembra di leggere, neanche tanto tra le righe, la rivendicazione di meriti assoluti da parte di una forza politica la quale dimentica evidentemente la presenza fondamentale di alleati, noi in primis, che fino ad oggi hanno garantito lealtà, rispetto e presenza, oltre che l’approvazione delle delibere firmate dai loro assessori, spesso non accompagnati numericamente dalla presenza in aula della loro compagine consiliare – continua -. Il sindaco conosce bene il nostro impegno e il ruolo centrale che il nostro gruppo ha in consiglio per numeri e presenze ed è persona troppo esperta e lungimirante per non sapere che un equilibrio è raggiungibile solo scontentando un po’ tutti, garantendo sempre confronti franchi, scelte equilibrate e il rispetto di tutte le forze politiche, cosa che ad oggi non si sta verificando”.

“Pronti ad andare per la nostra strada”

Bonanno poi conclude: “Siamo stati eletti per difendere determinati valori e per portare avanti un’idea di città, per noi la politica riveste un valore molto alto e il nostro unico intento è lavorare nell’interesse dei cittadini, ma vogliamo farlo in una coalizione che ci rispetti e della quale condividiamo volontà, scelte e metodi. Se qualcuno dovesse ritenerci superflui, per questa coalizione di governo, lo dica chiaramente. Continueremo, come sempre, ad andare avanti a testa alta per la nostra strada, continuando a fare gli interessi della città”.