Rino Martinez: “C’è chi ha paura del virus in Congo, non sarò a teatro”

Post del cantante impegnato in Africa

PALERMO – “Desidero informare con tanta amarezza e tristezza nel cuore che al mio rientro in Italia dalla missione in Congo. Dopo avere ricevuto diversi messaggi in cui mi si chiedeva del virus in Congo, ho saputo che ci sono persone che non verranno in Teatro per paura che domani sera avrei partecipato alla serata di beneficenza al Teatro ‘Al Massimo’ a favore dei bambini e delle donne della foresta in Congo”. Lo scrive in un post il cantante palermitano Rino Martinez, da tempo impegnato in Africa.

“Il virus arrivato dal Congo”

“Mi è stato riferito che è prudente ch’io non partecipi perché la mia presenza avrebbe causato timore di un possibile contagio del virus – ancora Martinez – tanto pubblicizzato su tutti i media nazionali da creare ‘penso’ una piccola psicosi a mio modesto avviso ingiustificata. A questo punto esclusivamente per senso di responsabilità e rispetto di quanti credono al “virus arrivato dal Congo”, seppure rattristato e deluso, confermo che mio malgrado per prudenza non verrò in Teatro e resterò a casa”.

“I bambini del Congo hanno bisogno di voi”

E ancora: “Pertanto. Vi chiedo dunque di riempire il Teatro ‘Al Massimo’ e fatelo in tanti, perché in nome di Dio i nostri bambini in Congo hanno tanto bisogno di voi è dei fondi che speriamo si raccoglieranno. Ringrazio dal profondo del cuore Luciana Ardizzone e quanti mi vogliono bene. Sono rientrato da una grande missione dove abbiamo curato e salvato migliaia di fratelli della foresta”.

Martinez poi conclude: “Tanta fatica ma tanta voglia di continuare ad essere missionario in terra d’Africa. Domani sera io non ci sarò ma verrà proiettato il mio nuovo reportage che mio figlio Claudio ha preparato in tempi record. È un documento video che racconta di quest’ultima missione dal titolo: I Miracoli esistono …Dio c’è. Non lasciatemi solo”.