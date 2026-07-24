Riposto, operativo il primo bacino portuale: lavori conclusi entro Ferragosto

Il sopralluogo con il deputato regionale Santo Primavera

RIPOSTO (CATANIA) – Saranno completati prima di Ferragosto gli interventi di messa in sicurezza del primo bacino portuale di Riposto. Il sopralluogo conclusivo si è svolto alla presenza del direttore generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione e coordinatore dei cantieri, l’architetto Alberto Vecchio, del deputato regionale Santo Primavera e del coordinatore della flotta peschereccia di Riposto, Stefano Pennisi.

Le operazioni di bonifica hanno riguardato la rimozione dei pontili marini e dei finger dismessi che occupavano gran parte degli spazi portuali esterni del primo bacino. In particolare, sono stati trasferiti in un sito di Archi quattro pontili galleggianti e 36 finger, ormai inutilizzati e trasformati in “opere morte”.

Restano da completare alcuni interventi accessori, tra cui il ripristino dell’impianto elettrico, con l’attivazione di otto pali di illuminazione pubblica, e la collocazione di quattro carrelli mobili antincendio per garantire maggiore sicurezza nell’area portuale.

Al termine dei lavori il porto sarà restituito al demanio marittimo. La documentazione relativa alla bonifica sarà trasmessa al giudice competente per ottenere il dissequestro dell’area e consentire la piena fruizione del bacino.

Secondo quanto spiegato da Santo Primavera, il primo bacino potrebbe tornare a disposizione della flotta peschereccia già da ottobre. I pescherecci di Riposto sono attualmente impegnati nel mare di Sardegna e il rientro è legato anche alle condizioni del molo foraneo, gravemente danneggiato dal ciclone e solo parzialmente agibile.

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santo primavera

“La riattivazione del primo bacino rappresenta un obiettivo strategico per il comparto della pesca e per il potenziamento infrastrutturale del cosiddetto Porto dell’Etna – afferma Primavera –. A settembre è prevista una nuova audizione in Commissione Pesca alla Regione e un confronto con le associazioni dei pescatori per definire modalità di accesso e ormeggio in sicurezza per la prossima stagione”.

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di rilancio del porto di Riposto, considerato un punto di riferimento per la marineria della costa ionica e per il sistema economico legato alla pesca.