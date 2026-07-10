Le operazioni di varo del secondo concio non saranno più svolte all'alba

PALERMO – Si prospetta una giornata di caos in viale Regione Siciliana a Palermo, in direzione Catania, a causa dei lavori sul ponte Corleone. Le operazioni di varo del secondo concio dell’impalcato della struttura, come informa Anas, inizieranno alle ore 10 e non all’alba come previsto in precedenza.

“La decisione – si legge in una nota diffusa dall’Anas – è stata assunta a seguito del confronto e del coordinamento con la polizia municipale e l’amministrazione comunale di Palermo. Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza sarà necessaria la temporanea chiusura della carreggiata di viale della Regione Siciliana interessata dalle operazioni, con il supporto della polizia municipale per la gestione della circolazione a partire dalle ore 10. Anas continuerà a fornire tempestivi aggiornamenti sull’andamento delle attività e invita gli utenti della strada a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla circolazione”.