Rischio contenziosi per superbonus e bonus facciate, siglata una convenzione

L'avvocato Pitruzzella fornirà consulenza e assistenza legale

1' DI LETTURA

PALERMO – Ance Palermo e Confedilizia Palermo hanno firmato una convenzione con l’avvocato Domenico Pitruzzella in merito ai rischi di contenziosi per superbonus e bonus facciate.

L’avvocato fornirà consulenza e assistenza legale in materia di superbonus e bonus facciate a tutte le imprese associate ad Ance Palermo e ai proprietari associati di Confedilizia che ne faranno richiesta.

“Molte imprese si potranno trovare in difficoltà”

Il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi, commenta così la firma della convenzione: “Questa convenzione con l’avvocato Pitruzzella si rende necessaria perché ci aspettiamo che molte imprese possano trovarsi in difficoltà per i lavori non completati e per eventuali tentativi di rivalsa da parte dei condomini nei loro confronti. Il nostro obiettivo è dotare le nostre imprese degli strumenti legislativi, per tutelarle con il mutare delle norme”.

“Non venga pagato il prezzo dell’incapacità dello Stato”

Il presidente di Confedilizia, Giuseppe Cusumano, aggiunge: “I proprietari non paghino il prezzo dell’incapacità dello Stato di effettuare i dovuti controlli e dei furbi che hanno voluto abusare di uno strumento che sarebbe stato capace, come alcuni dati inoppugnabilmente dimostrano, di rilanciare l’edilizia e l’intero comparto con i 17 settori collegati. Confidiamo che con la convenzione si possa creare un dialogo virtuoso tra imprese e proprietari che si dovessero trovare in potenziale conflitto in una sorta di stanza di compensazione, così argutamente definita dall’avv. Pitruzzella, in cui con l’ausilio delle associazioni firmatarie si possa evitare il contenzioso che non conviene a nessuno, specie a chi lavora onestamente e chi ha confidato nelle misure fiscali che lo Stato deve garantire per le posizioni in corso”.