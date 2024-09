Rissa alla Vucciria: la coltellata finita a pochi centimetri dal cuore

Il ventunenne ferito è stato operato al Policlinico

PALERMO – È stato sottoposto ad un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. Il ventunenne ferito a coltellate alla Vucciria si trova nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico. Le sue condizioni sono in miglioramento. I medici sperano di poter sciogliere in serata la riserva sulla vita.

Nel frattempo i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica della notte del ferimento. Il ventunenne è stato colpito da più fendenti durante una rissa in via Pannieri, la strada che collega corso Vittorio Emanuele con piazza Caracciolo. Si sono affrontati due gruppi di giovani. Cosa abbia scatenato lo scontro non è ancora chiaro. Gli animi si scaldano anche solo per uno sguardo sotto l’effetto di alcool e droghe.

Qualcuno era armato. Uno dei fendenti ha raggiunto M. S. al torace, fermandosi a pochi centimetri dal cuore. Con una pressione leggermente più forte l’epilogo sarebbe stato tragico.

Ad accompagnare la vittima al Pronto soccorso dell’Ospedale Villa Sofia sono stati alcuni amici. Da loro potrebbe arrivare la testimonianza decisiva per ricostruire la rissa. I medici hanno fermato l’emorragia e disposto Il trasferimento al Policlinico per l’intervento chirurgico.