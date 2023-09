Rissa in piazza a Vittoria, “Daspo urbano” per due cittadini tunisini

Lo ha deciso il Questore di Ragusa Vincenzo Trombadore

1' DI LETTURA

VITTORIA (RAGUSA) – Sono stati coinvolti in una violenta rissa in piazza Manin a Vittoria, il 12 agosto scorso. Per questa ragione il Questore di Ragusa ha disposto il “daspo urbano” per due cittadini tunisini.

La misura

Non potranno accedere né stazionare “nelle vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ubicati in tutto il centro storico del Comune di Vittoria”. La violazione di un daspo urbano – che poi, tecnicamente, si chiama D.Ac.Ur, ovvero divieto di accesso alle aree urbane, comporta reclusione e multa.

I controlli

I provvedimenti, come detto, sono stati emessi dal questore Vincenzo Trombadore, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio in provincia di Ragusa. Servizi in corso ad opera di tutte le forze dell’ordine – poliziotti, carabinieri e finanzieri – su disposizione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli altri provvedimenti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due tunisini – assieme a un loro connazionale che era irregolare – erano stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rissa. Simili provvedimenti, ricordano dalla Questura, sono già stati adottati nei confronti di altre tredici persone.

Delitti “non colposi”

Sono ritenute a vario titolo responsabili di “risse o disordini di vario genere avvenuti dentro o in prossimità di pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio”.