I risultati dei ballottaggi

PALERMO – Il centrosinistra espugna Agrigento con Michele Sodano e il centrodestra si lecca le ferite per avere perso sia la città dei templi che Bronte, dove Giuseppe Castiglione alza bandiera bianca contro Giuseppe Gullotta. A Ispica vince il civico Pierenzo Muraglie, sostenuto dal deputato Dc Ignazio Abbate. Sono i verdetti dei ballottaggi nelle tre città siciliane che hanno concluso la tornata di elezioni comunali nell’Isola.

Agrigento, il trionfo di Sodano e del campo largo

Il risultato più clamoroso arriva da Agrigento dove Sodano, ex deputato M5s e oggi esponente di Controcorrente, stravince il confronto con Dino Alonge, il nome superstite di un centrodestra dilaniato dalle guerre intestine. Sodano, che aveva sfiorato la vittoria al primo turno, porta a casa il 72,3% dei voti. Alonge (Forza Italia, Mpa-Grande Sicilia, Udc, FdI) si è fermato al 27,7%.

Accanto a Sodano esulta Ismaele La Vardera. Il deputato regionale fondatore di Controcorrente ha seguito lo spoglio al comitato elettorale, sfogando la tensione in un pianto liberatorio quando sono arrivati i risultati che non lasciavano spazio a dubbi sulla vittoria del campo largo per Palazzo dei Giganti, dove fino a ieri albergava il centrodestra con Francesco Miccichè.

Michele Sodano, neo sindaco di Agrigento, e Ismaele La Vardera

Ad Agrigento il centrosinistra si è presentato compatto. Con Controcorrente festeggiano anche il partito democratico, che torna in consiglio comunale, e i renziani di Casa riformista. “Oggi è un nuovo giorno per Agrigento, ricominciamo finalmente a sognare e ad essere orgogliosi”, le parole del neo sindaco. “Siamo partiti da soli come Controcorrente, poi assieme al campo largo abbiamo raggiunto la vittoria”, ha aggiunto.

A Bronte la vittoria di Gullotta è targata Controcorrente

Storia diversa, invece, a Bronte. Nella cittadina catanese feudo dell’ex senatore di Forza Italia Pino Firrarello, che è anche sindaco uscente, vince il candidato di La Vardera Gullotta ma il campo largo non c’era. Il nome scelto dal Pd, Graziano Calanna, infatti, era rimasto fuori dal ballottaggio. Al secondo turno sono andati Gullotta e un big della politica nazionale come Castiglione, genero di Firrarello e deputato di Forza Italia alla Camera. Il successo è andato a Gullotta con il 63,7%. Per Castiglione, invece, soltanto il 36,3%.

Giuseppe Gullotta, neo sindaco di Bronte, e La Vardera

Ispica, vince il civico Muraglie

A Ispica, invece, sorride il candidato civico Muraglie, che aveva come big sponsor Abbate. Muraglie, sostenuto da tre liste, al primo turno aveva totalizzato il 33,6%.

Pierenzo Muraglie, neo sindaco di Ispica

Al ballottaggio Muraglie ha superato il candidato di Controcorrente, M5s e Avs Serafino Arena. Il primo ha ottenuto il 56,7% dei voti, il secondo il 43,3%. Nella cittadina ragusana al primo turno il Pd aveva proposto Paolo Monaca insieme con Sud chiama nord.

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