A Ispica vince il civico Muraglie

PALERMO – Dalle 15 al via lo spoglio per i ballottaggi delle elezioni amministrative nei tre Comuni siciliani chiamati alle urne per il secondo turno: Agrigento, Bronte e Ispica. Al voto 85.143 elettori dei quali 51.267 ad Agrigento.

Quando i dati delle sezioni scrutinate sono quasi definitivi è netta la vittoria dei candidati di Controcorrente e centrosinistra ad Agrigento e Bronte, rispettivamente con Michele Sodano e Giuseppe Gullotta. A Ispica vince il candidato civico Pierenzo Muraglie.

Michele Sodano, neo sindaco di Agrigento

16.48 – “Oggi è un nuovo giorno per Agrigento – dice il nuovo sindaco, Michele Sodano – ricominciamo finalmente a sognare e ad essere orgogliosi. Questo traguardo non è solo mio ma è quello di una comunità che sin da subito ci ha sostenuto. Siamo partiti da soli come Controcorrente, poi assieme al campo largo abbiamo raggiunto la vittoria. Ora come prima cosa farò un giro per tutti i quartieri, ci sono tante, troppe cose da fare”.

16.38 – Michele Sodano è il nuovo sindaco di Agrigento. Secondo i dati diffusi dal Comune, il candidato dell’area progressista (Controcorrente, Pd, Casa riformista) ha ottenuto quasi 15mila voti pari al 72,3%. Il candidato del centrodestra Dino Alonge supera di poco le 5.700 preferenze fermandosi al 27,7%.

16.32 – A Bronte, nel Catanese, ai ballottaggi per il sindaco si profila il successo dell’avvocato Giuseppe Gullotta supportato dal movimento ‘Controcorrente’ che con oltre il 60% delle preferenze sulle schede già scrutinate batte Giuseppe Castiglione che si attesterebbe intorno al 30%. Lo stesso Castiglione ammette la sconfitta sottolineando con come “c’è un trend di tutte le sezioni che da un largo vantaggio a Giuseppe Gullotta che sarà il nuovo sindaco di Bronte. A lui auguro buon lavoro e faccio i complimenti. Noi continueremo con la stessa dedizione di sempre a servire la nostra comunità e personalmente lo farò da deputato nazionale di Forza Italia e da consigliere comunale”. “Abbiamo presentato un bel progetto politico – ha aggiunto Castiglione – ma la gente ha scelto scelto il progetto di Gullotta e di Controcorrente”.

16.30 – “Quindici giorni fa il centrodestra in Sicilia governava 11 comuni al voto con il sistema proporzionale. Oggi, ad urne chiuse dopo i ballottaggi, ne governa solo 4. Una vera e propria Waterloo, una sconfitta di proporzioni epocali. La vittoria, oggi, del campo largo ad Agrigento, devastata da scandali, lotte di potere e indagini per corruzione, rappresenta un vero e proprio avviso di sfratto nei confronti di Schifani e del centrodestra – dice il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo -. Adesso occorre accelerare il processo costituente di un’alleanza e di un programma che – prosegue – sia in grado di liberare tutta la Sicilia da un sistema criminogeno che ha razziato la nostra regione. Il Pd, di gran lunga il primo partito della coalizione, c’è e – conclude – farà la sua parte fino in fondo”.

16.25 – “Il risultato di Michele Sodano, nuovo sindaco di Agrigento, rappresenta un successo dal valore straordinario. Ha vinto un progetto che ci ha portati ad avere, finalmente, una coalizione unita a sostegno di un candidato e di un programma. Sono orgoglioso per il riscatto degli agrigentini che per troppi anni sono stati mortificati e abbandonati a sé stessi. Adesso dobbiamo guardare avanti e continuare a costruire un percorso che metta insieme le forze politiche e le energie che, con noi, vogliono liberare la Sicilia dai disastri di questo centrodestra”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea siciliana. “Ringrazio tutte le candidate e i candidati che hanno dato un contributo determinante per raggiungere questo risultato – aggiunge Catanzaro – e auguro buon lavoro alla nuova giunta ed ai nostri consiglieri comunali, con loro il Pd torna finalmente protagonista ad Agrigento”.

16.20 – “Ringrazio tutti gli agrigentini che oggi hanno scelto di sostenere questo nuovo progetto di una comunità politica che vuole guidare Agrigento verso la nuova primavera. Un ringraziamento e un gesto di rispetto va anche a tutti i nostri competitor con cui ci siamo sfidati in questa campagna elettorale – ha detto il neo sindaco di Agrigento Michele Sodano, festeggiando davanti al comitato elettorale di viale Della Vittoria -. Adesso comincia il bello, il bello sarà ricostruire la nostra Agrigento” ha aggiunto.

16.12 – Michele Sodano, candidato sindaco di Agrigento per il Campo largo, è al 71,48%. Dino Alonge, candidato di parte del Centrodestra, è invece al 28,52%. Complessivamente sono state scrutinare 33 su 57 sezioni. Al comitato elettorale di Sodano, lungo il viale Della Vittoria, è già scoppiata la festa.

16.10 – Pierenzo Muraglie è il nuovo sindaco di Ispica. Sostenuto dalle liste Libera e Forte, Lista Civica Pierenzo Muraglie Sindaco e Pensiamo Ispica, ha superato al ballottaggio Serafino Arena, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Controcorrente con il 55% dei voti validi quando lo spoglio è ancora in corso di ultimazione. Per Muraglie si tratta di un ritorno a Palazzo Bruno di Belmonte.

Già sindaco dal 2015 al 2020, fu eletto per la prima volta il 14 giugno 2015, sostenuto dal Partito Democratico e da liste civiche. In quell’occasione vinse il ballottaggio con il 57,68% dei voti contro Paolo Monaca, dopo avere chiuso il primo turno da candidato più votato con il 29,73%. Con la vittoria di oggi, Muraglie torna alla guida della città dopo undici anni dalla sua prima affermazione elettorale, alla testa di una coalizione civica e centrista vicina all’area politica del deputato regionale Ignazio Abbate.

16.00 – Il centrosinistra viaggia verso un’ampia vittoria ad Agrigento, dove Michele Sodano è in netto vantaggio su Dino Alonge (centrodestra). Sodano è al 71,48%, mentre Alonge si ferma al 28,52%. Il dato riguarda 33 sezioni scrutinate su 57.

15.55 – Al ballottaggio per l’elezione del sindaco a Ispica (Ragusa) ha votato il 51,03% degli elettori il 10,95% in meno rispetto al primo turno. A Bronte (Catania) ha votato il 55,19 % degli elettori il 6,36 % in meno rispetto al primo turno.

15.45 – E’ stata del 41,03 % l’affluenza al ballottaggio per il sindaco ad Agrigento, in calo del 18,16% rispetto al primo turno quando aveva votato il 59,1% degli aventi diritto. Hanno votato 21035 elettori rispetto al totale di 51.267 aventi diritto. Si sfidano Michele Sodano del centrosinistra e Dino Alonge del centrodestra.

15.25 – Secondo il sito del Comune di Agrigento, quando sono state scrutinate 2 sezioni su 57, Michele Sodano è in vantaggio su Dino Alonge con il 66,7% di preferenze contro il 33,3% dello sfidante di centrodestra. Fonti del Pd confermano il trend nelle prime sezioni scrutinate.

Alle 23 di domenica 7 giugno nei tre Comuni ha votato il 34,54%, il servizio informativo della Regione registra un calo rispetto al primo turno. Ad Agrigento ha votato il 31% (-15%), a Bronte il 42,11% (-5,78%), a Ispica il 36,98% (-11,04%).

Ballottaggi, le sfide

Agrigento è l’unico capoluogo al voto in Sicilia, per la sfida di Dino Alonge, candidato del centrodestra, contro Michele Sodano, sostenuto dal Campo Largo di centrosinistra e proposto da Controcorrente.

La lista di Ismaele La Vardera è presente anche negli altri due comuni al ballottaggio. A Ispica si sfidano Lucio Muraglie, sostenuto da liste civiche e Serafino Arena, candidato con Controcorrente e Movimento 5 stelle oltre ad alcune civiche.

Duello a Bronte tra Giuseppe Castiglione, parlamentare di Forza Italia (genero di Pino Firrarello, l’ex senatore del Pdl e sindaco uscente) e Giuseppe Gullotta di Controcorrente.

Elezioni, tutti i risultati nei Comuni siciliani alle urne