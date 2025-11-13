Rivendevano la droga sequestrata, condannati due agenti a Siracusa

Condanne pesanti per entrambi

SIRACUSA – Il Tribunale di Siracusa ha condannato a 27 anni di reclusione il 55enne Rosario Salemi, e a 26 anni il 61enne Giuseppe Iacono.

I due, agenti della Squadra mobile di Siracusa, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato e falso in atto pubblico. I pm della Procura avevano chiesto 24 anni per Salemi e 22 anni per Iacono.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, i due agenti avrebbero gestito un traffico di stupefacenti, rivendendo la droga che veniva sequestrata durante le operazioni di polizia. Determinanti le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Gli avvocati difensori dei due agenti hanno preannunciato appello.