 Siracusa, rivendevano droga sequestrata: condannati due agenti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Rivendevano la droga sequestrata, condannati due agenti a Siracusa

Condanne pesanti per entrambi
LA SENTENZA
di
1 min di lettura

SIRACUSA – Il Tribunale di Siracusa ha condannato a 27 anni di reclusione il 55enne Rosario Salemi, e a 26 anni il 61enne Giuseppe Iacono.

I due, agenti della Squadra mobile di Siracusa, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato e falso in atto pubblico. I pm della Procura avevano chiesto 24 anni per Salemi e 22 anni per Iacono.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, i due agenti avrebbero gestito un traffico di stupefacenti, rivendendo la droga che veniva sequestrata durante le operazioni di polizia. Determinanti le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Gli avvocati difensori dei due agenti hanno preannunciato appello.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI