Roccamena omaggia Ennio Morricone: debutta il progetto “I Love Morricone”

Oggi 21 agosto, alle ore 21.45 in piazza Papa Giovanni XXIII a Roccamena, prenderà il via una lunga serie di concerti dedicati al grande maestro Ennio Morricone con il progetto I Love Morricone.

Sul palco si esibiranno il soprano Federica Foresta e la Freedom Orchestra, con la direzione artistica di Salvo Melia. Alla regia ci sarà Nicola Dessole, mentre le coreografie sono curate da Simona Mulia e impreziosite dalle esibizioni delle danzatrici Sofia Melia e Raffaella Faranna.

Un viaggio emozionante che unisce musica e immagini, capace di trasportare il pubblico in un passato proiettato al futuro. L’iniziativa nasce con un forte valore educativo: l’obiettivo è far conoscere e apprezzare alle nuove generazioni la musica immortale di Morricone, un patrimonio che ha segnato la storia del cinema e della cultura italiana e mondiale.

Attraverso le note indimenticabili del maestro, le suggestive coreografie e il contributo artistico di musicisti, cantanti e danzatrici, lo spettacolo promette di essere non solo un omaggio, ma anche un’esperienza emotiva e coinvolgente, capace di risvegliare ricordi e trasmettere bellezza

Il debutto di Roccamena sarà la prima tappa di un percorso artistico che si preannuncia lungo e intenso, nel segno della memoria e dell’innovazione.