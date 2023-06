Roma, 17enne uccisa a Primavalle: fermato un coetaneo

Il minorenne è originario dello Sri Lanka ma nato nella capitale

ROMA – È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea, Maria Michelle Causo, poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della Capitale. Il fermo dovrà essere convalidato: il ragazzo è stato interrogato per molte ore in Questura.

Secondo una prima ricostruzione la ragazzina sarebbe stata uccisa a coltellate dal coetaneo, che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all’interno di un sacco della spazzatura a sua volta messo in un carrello della spesa.