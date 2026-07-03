Gli inquirenti lavorano per risalire a chi era coinvolto nel parapiglia

ROMA – Disordini nella serata di ieri, giovedì 2 luglio, a largo Gaetana Agnesi, a due passi dal Colosseo. Durante la festa di compleanno un cittadino egiziano, che festeggiava i 21 anni, avrebbe acceso quattro batterie di materiale pirotecnico.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e durante l’attività di controllo i vigili, si legge in una nota diffusa dalla polizia locale, sono stati accerchiati da decine di partecipanti alla festa e due agenti sono rimasti feriti.

Fermati in quattro

Nel corso delle operazioni sono stati fermati quattro soggetti, tra cui il cittadino egiziano di 21 anni. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’intera vicenda e risalire a tutti i soggetti coinvolti, che potrebbero essere puniti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni.

Il cittadino egiziano bloccato della Polizia di Stato è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere stato denunciato per i reati di accensioni pericolose e danneggiamento. Uno dei fermati dalla Polizia Locale di Roma Capitale è stato denunciato in stato di libertà per accensione di fuochi pericolosi e danneggiamento.

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