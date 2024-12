È arrivato in ospedale in codice rosso

ROMA – Un bambino di undici anni è precipitato dalla finestra ed è in gravissime condizioni ricoverato al Bambino Gesù di Roma.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 dicembre, nella zona di Colli Aniene a Roma.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia.

Secondo le informazioni raccolte, il ragazzino – per cause in corso di accertamento – è precipitato dalla finestra. Da un’altezza, a quanto pare, di tre metri.

