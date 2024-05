Sotto choc la ragazza alla guida della vettura

ROMA – Un uomo di 65 anni è stato investito da un’auto ed è morto sul colpo a Roma, un altro di 61 anni è ferito in modo grave ed è ricoverato in ospedale. Alla guida della vettura, una Volkswagen Up, una ragazza di 19 anni che è in stato di choc.

L’impatto si è verificato nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, in via Suor Maria Mazzarello, nel quartiere Tuscolano a Roma.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane alla guida avrebbe perso il controllo della vettura forse a causa dell’eccessiva velocità investendo i due pedoni, prima di schiantarsi.

Per il 65enne non c’era purtroppo niente da fare. L’altro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni con un’ambulanza ed è ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L’automobilista è stata sottoposta ai test di rito. Nelle prossime ore potrebbe essere indagata, come atto dovuto, per omicidio stradale e lesioni.