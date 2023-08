Romano: “Bene il governo sul caro-voli e gli extraprofitti delle banche”

Le parole del coordinatore di Noi moderati

1' DI LETTURA

PALERMO – “Il governo interviene in modo energico su più fronti per sostenere imprese e famiglie, al fianco dei consumatori e dei correntisti. Il decreto del Consiglio dei ministri infatti, da una parte, scende in campo apertamente sul caro voli, fornendo una parziale ma significativa risposta al dramma dei biglietti aerei dai prezzi altissimi che penalizza il turismo siciliano, già alle prese con i danni dovuti al dramma degli incendi”. Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi moderati e deputato alla Camera, commentando le decisioni del Cdm contro il caro-voli.

“Era ciò che abbiamo chiesto più volte in sede parlamentare con interventi e proposte, consapevoli che i collegamenti aerei, per il loro carattere strategico e per la loro utilità sociale, non possano subire tout court le mere logiche di mercato – aggiunge -. Della medesima importanza anche il tema degli extra profitti delle banche, una norma di equità sociale con un prelievo agli istituti di credito limitato al 2023 e che finanzierà gli aiuti per i mutui prima casa e il taglio delle tasse. Viene cosi implicitamente riconosciuta la nostra battaglia contro l’innalzamento dei tassi della Bce che ha causato un assurdo aumento del costo del denaro per famiglie e imprese che si sono viste ridurre drasticamente il loro potere d’acquisto”’. Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati alla Camera dei Deputati”.