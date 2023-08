Caro-voli, stop all’algoritmo per i prezzi dei biglietti

La decisione del Consiglio dei ministri

ROMA – Stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte aeree nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Questo uno dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri per tentare di frenare il caro-voli che ha portato a un aumento indiscriminato del prezzo dei biglietti aerei.

Stop agli algoritmi

Una soluzione salutata positivamente dal governatore siciliano Renato Schifani, che da tempo è in guerra contro il caro-voli. Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha vietato di fissare le tariffe in base alla profilazione web o al modello di dispositivo usato. “Abbiamo individuato nell’algoritmo che realizza una sorta di asta dei voli e in quello che consente la profilazione dell’utente una prassi commerciale scorretta se ciò porta pregiudizio per l’utente”, ha spiegato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

Urso: “Così freniamo il caro-voli”

Urso ha poi aggiunto: “In questo modo pensiamo di aver frenato quest’asta dei voli che si determina in alcune condizioni, ovvero quando c’è la massima richiesta, si tratta di un arbitrio che non sarà più

consentito realizzare”.