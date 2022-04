Romano-Cordaro, il lungo addio: “Ti abbraccio, amico mio”

Lo strappo politico e il post del commiato.

Poiché siamo tutti persone e la politica è fatta anche di (ri) sentimenti, ecco che Saverio Romano, pezzo forte di ‘Noi con l’Italia-Cantiere popolare’, celebra sui social l’addio politico al suo amico Toto Cordaro che sosterrà Lagalla, mentre Romano è al fianco Cascio, nella sfida interna del centrodestra per il sindaco di Palermo. Una situazione che creato un certo trambusto, anche se era prevedibile, in un contesto, al momento, di aperta (e fratricida) battaglia politica.

“Molti di voi da qualche tempo mi chiedono dei miei rapporti personali e politici con Toto Cordaro (solo su fb condividiamo circa 1300 amici) – scrive Saverio Romano su Facebook -, non è solo curiosa prurigine e comprendo che molti di voi chiedono trasparenza, poiché soprattutto per coloro che hanno condiviso con noi un percorso umano e politico, è legittimo sapere chi siamo e dove andiamo. Se qualche tempo fa qualcuno mi avesse fatto scommettere sulla indissolubilità di un rapporto di amicizia prima che politico tra me e Toto, avrei scommesso tutto quello che mi era rimasto di ciò che avevo già investito su di un binomio paragonabile solo ad un rapporto padre figlio. Sia chiaro, non sono stato padre o figlio, ma la complicità, l’affetto, il rispetto sono stati come in quel rapporto”.

“Da qualche tempo – continua il post – non è più proprio così, non chiedetemi il perché, non lo so e se lo sapessi non lo comprenderei. Conservo gelosamente 38 anni di vita vissuta in assoluta armonia ed amicizia sincera e fraterna. Non intendo metterla in discussione!! Lascio solo a me l’amarezza ed il dolore per un rapporto che non è più come fu. Sul piano politico invece, Toto ha scelto di fare da solo, semplicemente ha ritenuto di affrancarsi da una condizione che non lo ha più soddisfatto nelle sue aspettative. Gli auguro di realizzare ciò che non sono/siamo riusciti a garantirgli con la nostra comunità politica in tutti questi anni ed allo stesso tempo mi auguro di non averne nocumento per me e per i tanti amici che nel tempo lo hanno sostenuto su mia richiesta. Non vedo e non sento Toto da due mesi, mi avrebbe fatto piacere averlo vicino in questo tempo difficile e per il futuro, ma tant’è. Quando avrò l’occasione di vederlo, gli darò un abbraccio e lo ringrazierò per averlo avuto accanto in tutti questi anni. Adesso andiamo avanti, ho il dovere di girare pagina e sostenere coloro che meritano ancora la mia gratitudine e la mia amicizia”.

Un post lungo e pieno di sentimento a cui Cordaro non replica, lasciando appena trapelare un breve: “Mi dispiace per Saverio”, senza aggiungere altro.