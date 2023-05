La morte di Rosalba, le amiche: “Lasci ricordi in ciascuna di noi”

I messaggi strazianti di cordoglio all’indomani della scomparsa a Gravina della trentasettenne Rosalba Distefano

CATANIA. “Un dolore che non riusciremo a colmare, ma hai lasciato un ricordo speciale di te in ognuno di tutti di noi. Mancherai piccola mia Rosita”. Le parole dell’amica Alessia sono uno dei ricordi più strazianti della giovane Rosalba Distefano, la trentasettenne di Gravina scomparsa ieri pomeriggio in un drammatico incidente.

Rosalba, che viveva a San Giovanni Galermo e lavorava a Sant’Agata Li Battiati, si trovava alla guida della sua Panda. All’improvviso il mezzo, forse a causa dell’asfalto viscido – a causa delle piogge e della cenere vulcanica caduta nelle scorse ore – è finito contro un palo della luce. Dopo l’impatto l’auto si è ribaltata. Per lei, nonostante il tempestivo intervento di carabinieri, vigili del fuoco e 118, non c’è stato nulla da fare.

Anche il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso ha espresso il cordoglio della città a nome dell’amministrazione comunale, mettendo in evidenza come questo lutto scuota l’intera comunità. Tra le sue amiche, sui social lo straziante ricordo. “E purtroppo non siamo riusciti ad organizzare quell’uscita tra ragazze che tanto desideravi”, scrive Mary.

“È proprio vero che la vita è un attimo, e tu in un solo attimo sei volata via sconvolgendo tutti noi. Non mi capacito ancora di quanto accaduto, avevi una vita intera davanti a te. Tu così buona, sin da bambine eri così perbene sempre disponibile con tutti ed ancora adesso una donna d’ altri tempi. Che destino crudele”, aggiunge Lorella. Scrive Marco: “Ti ricorderemo sempre per la tua allegria e i tuoi sorrisi. Rimarrai sempre nei nostri cuori Rosalba Distefano”.