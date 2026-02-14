 Rosolini, meccanico colpito a sprangate: prognosi riservata
Rosolini, meccanico colpito a sprangate: prognosi riservata

Il 57enne è stato ricoverato al San Marco di Catania
NEL SIRACUSANO
di
1 min di lettura

CATANIAUn 31enne con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ha aggredito a Rosolini, colpendolo stretto con un bastone in ferro, il titolare 57enne di un’officina meccanica, danneggiando anche diverse autovetture presenti nel garage.

L’aggressore è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni personali e danneggiamento. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Siracusa.

La vittima è attualmente ricoverata con la prognosi riservata all’ospedale San Marco di Catania.

