Rottamazione quater, scadenza in arrivo: quarta rata entro il 31 maggio

Concessa la consueta tolleranza di 5 giorni

ROMA – Pochi giorni alla prossima scadenza della Rottamazione quater: il termine di pagamento della quarta rata è il prossimo 31 maggio. In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a mandare un promemoria della scadenza tramite mail inviata ai contribuenti che hanno aderito al piano di definizione agevolata.

Nella lettera si ricorda che il termine per il pagamento della quarta rata è il 31 maggio 2024 per non incorrere nella decadenza del piano di pagamenti.

Prevista, come nelle tre occasioni precedenti, la tolleranza di cinque giorni che fa slittare quindi al 5 giugno 2024 la scadenza entro la quale il pagamento viene considerato regolare.